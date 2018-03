Procon Araxá aponta grande diferença de preços de ovos de páscoa

Objetivo da pesquisa é oferecer ao público resultado de pesquisa de preço para orientar o consumidor antes da compra.

O Programa Municipal de Proteção e Defesa ao Consumidor (Procon Araxá) realizou pesquisa de preços dos ovos de páscoa. Foram avaliados 66 itens, em oito estabelecimentos da cidade, entre os dias 05 e 09 de março. Foram comparados os preços de ovos considerando marcas as diversas marcas disponíveis no mercado.

A pesquisa apontou diferenças de até 103% no mesmo produto, da mesma marca, e peso em estabelecimentos diferentes. A maior variação de preço foi do ovo de páscoa Bis Chocolate Branco (240g), da Lacta, que em um estabelecimento custa R$ 32,90 e em outro R$ 66,90.

De acordo com a secretária executiva do Procon Araxá, Belma Nolli, o objetivo da pesquisa é oferecer ao público uma referência do menor preço encontrado, nesse intervalo de tempo da pesquisa, e auxiliar na tomada de decisão. “Alertamos que os preços podem sofrer alterações fora desse período e que até lojas da mesma rede podem praticar preços diferentes”, atesta.

O Procon alerta ao consumidor para a atenção com alguns detalhes, como data de validade, se a embalagem está intacta e lacrada, com tabela nutricional e peso. “Em caso de ovos, acompanhados de brinquedos infantis, os pais devem observar se o brinquedo possui selo de certificação de qualidade e indicação de idade da criança para uso. Exija sempre a nota fiscal para resguardar o direito de troca ou possível reclamação”, completa a secretária executiva.

Belma Nolli informa que a lista completa de produtos com os respectivos valores pode ser encontrada na sede do PROCON (Rua Dom José Gaspar, 829) e no site do órgão, a partir do dia 17/03 (www.procon.araxa.mg.gov.br).