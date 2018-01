Procon Araxá constata variação de preços na pesquisa de material escolar

O levantamento de preços de material escolar foi realizado pelo Procon Araxá, entre os dias 2 e 5 deste mês. Ao todo, 34 itens foram pesquisados em 10 estabelecimentos comerciais. A metodologia de trabalho é feita em busca do valor mais caro e o mais barato de cada item incluído na pesquisa.

A pesquisa apontou variação de preço, no mesmo produto e da mesma marca, de até 321% em estabelecimentos diferentes. Em produtos de marcas diferentes, a maior variação de preços foi da caneta esferográfica, que em um dos estabelecimentos custa R$ 0,35 e em outro, R$ 4,49. Produtos da mesma, a maior variação foi da tesoura sem ponta – cabo plástico, que variou de R$ 2,60 a R$ 10,95.

De acordo com a secretária executiva do Procon Araxá, Belma Nolli, a pesquisa comprova que a melhor forma de economizar é ainda pesquisar preços e negociar descontos e prazos para pagamento. “A nossa orientação é que o consumidor observe se na lista de material escolar são pedidos itens de uso coletivo (papel higiênico, material de limpeza, material de escritório, dentre outros), pois os custos dos mesmos já devem estar embutidos nas mensalidades escolares”, comenta Belma Nolli.

A lista completa dos produtos com os respectivos valores pode ser encontrada na sede do Procon (Rua Dom José Gaspar, 829). Mais informações no contato 3662-2444.