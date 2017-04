Procon divulga pesquisa de preços de ovos de Páscoa

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) divulga pesquisa com as variações de preços de ovos de Páscoa em Araxá. O levantamento ocorreu entre 24 e 29 de março, e considerou 67 produtos de sete estabelecimentos.

A pesquisa apontou diferenças de até 130% no mesmo produto da mesma marca e peso em comércios diferentes. A maior variação de preço foi do ovo de páscoa Princesas (150g), da Nestlé, cujo preço varia de R$ 25,98 a R$ 59,90 em diferentes estabelecimentos.

De acordo com a secretária executiva do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Araxá, Belma Nolli, foram comparados os preços de ovos de chocolate considerando as marcas Arcor, Garoto, Lacta e Nestlé, que são comuns em todos os estabelecimentos pesquisados.

“O objetivo da pesquisa é oferecer ao público uma referência do menor preço encontrado nesse intervalo de tempo da pesquisa e auxiliar na tomada de decisão. Alertamos que os preços podem sofrer alterações fora desse período e que até as lojas da mesma rede podem praticar preços diferentes”, afirmou a secretária executiva.

O Procon alerta que os consumidores fiquem atentos à validade dos ovos de chocolate, tabela nutricional, peso e se a embalagem está intacta e lacrada. Para os ovos acompanhados de brinquedos, vale também se atentar ao selo de certificação de qualidade e indicação de faixa etária.

Os preços dos ovos de Páscoa foram consultados em sete grandes estabelecimentos comerciais da cidade. A lista completa de produtos e seus valores pode ser encontrada na sede do Procon, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Dom José Gaspar, 829, Centro. O telefone é (34) 3662-2444.

Confira a pesquisa:

PROCON – Pesquisa do preço de ovos de Páscoa 2017