Revitalização da avenida Antônio Carlos começa na próxima semana

Obra está estimada em mais de R$ 1 milhão e o projeto visa melhorar o trânsito na região central e tornar a praça existente mais acolhedora e arborizada.

O início das obras de revitalização da avenida Antônio Carlos está marcado para a próxima terça-feira, 1º de agosto. O prefeito Aracely de Paula assinou a ordem serviço esta semana e a empresa responsável pela execução do projeto estima prazo de quatro meses para seu término. A previsão financeira da obra é de R$ 1.091.915,26.

O prefeito Aracely de Paula destaca que a praça da avenida Antônio Carlos é um referencial para Araxá por tudo que ela representa na concepção urbanística. “Ela nunca deixou de ser a praça Antônio Carlos e de resguardar o seu cunho de coração da cidade. Mesmo modernizada, ela ainda faz com que a nossa memória reviva seu tempo de praça que acolheu toda a mocidade e todos os sonhos bastante acalentadores da cidade de Araxá”, lembra o prefeito.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, cerca de 8 mil veículos circulam diariamente na avenida Antônio Carlos. O secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, destaca as melhorias que serão realizadas ao longo da avenida. “Vamos eliminar aquele retorno que tem logo abaixo da Caixa Econômica Federal e implantar uma travessia direta interligando a rua Calimério Guimarães com a rua Capitão José Porfírio, também com acesso para Antônio Carlos, sentido da Igreja Matriz e a recuperação do pavimento de toda a avenida e das passagens elevadas (sinalizadas com cores vermelha e branca). Além desses pontos, iremos colocar uma linha de semáforos para pedestres bem em frente ao Banco do Brasil e será feito um trabalho em frente ao Colégio São Domingos no sentido de ordenar a entrada de veículos naquele local”, explica o secretário.

O projeto prevê ainda melhorias na praça central, visando um ambiente mais humanizado e acolhedor. “Notamos diariamente pessoas circulando em torno do local, mas não se vê a comunidade usufruindo da praça. É local muito árido, seco. A intenção é criar pontos sombreados, plantando mudas maiores e implantar uma maior quantidade de bancos. Criaremos também um pórtico (uma estrutura similar de pergolado de madeira) para que as pessoas possam usufruir efetivamente, já que o local se transformou numa praça somente de passagem”, destaca Donizete.

Aracely acrescenta que a restauração na avenida Antônio Carlos é de suma importância para toda a comunidade. “Estamos restaurando e dando condições para que ela não perca tudo aquilo que recebeu atualmente como contribuição ao nosso turismo e desenvolvimento econômico. Esperamos que ela continue sendo também uma praça de integração com a urbanização voltada para o aconchego das famílias e das crianças. Queremos também ligar mais o centro urbano com a nossa cidade”, ressalta o prefeito.