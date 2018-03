Ruas e avenidas de Araxá ganham nova sinalização

A Prefeitura de Araxá está melhorando a sinalização em ruas e avenidas da cidade. Os serviços contemplam toda a pintura de solo, que vão desde a pintura da pista de rolamento até as faixas de pedestres, e prioriza os bairros da cidade, assim como as vias da região central. O objetivo é orientar o fluxo de veículos e pedestres para uma maior tranquilidade no trânsito urbano do município.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania já iniciou os trabalhos em vias recentemente recapeadas, como por exemplo, avenida Washington Barcelos e rua Maria de Lourdes Moreira, no bairro Urciano Lemos, a rua Waldemar de Siqueira, no bairro Vila Estância, e vias pertencentes ao bairro Padre Alaor. Na região Central, a rua Luiz Colombo e as vias de acesso a Praça Dona Maroca também já receberam os serviços.

O secretário municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni, conta que o trabalho é contínuo. “Vamos atender principalmente os bairros da cidade, sem deixar de cuidar das vias centrais do município. O trabalho de sinalização da Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran) continuará por todo ano. Temos recebido demandas e seguimos um cronograma de obras para deixar a cidade muito mais segura para os condutores de veículos e pedestres”, afirma Bertoni.