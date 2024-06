12ª edição do Fliaraxá acontece de 19 a 23 de junho

Memória, Literatura e Diversidade. O Festival Literário de Araxá (Fliaraxá) chega a sua 12ª edição e acontece de quarta-feira (19) a domingo (23), no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto, com entrada gratuita.

O festival conta com programação completa com opções para todas as faixas etárias. Atividades acessíveis, inclusivas, antirracistas, éticas, educativas e em equilíbrio com a diversidade, economia criativa, raça, gênero serão realizadas ao redor do tema.

A estrutura do evento conta com dois auditórios, duas livrarias, intensa programação infantil e infantojuvenil e a “Rua da Economia Criativa”, com música instrumental, artesanato, gastronomia.

O 12.º Fliaraxá tem como autoras homenageadas Djamila Ribeiro e Bruna Lombardi e convidada especial, Conceição Evaristo. A programação inclui quatro atrações internacionais: a cubana Teresa Cárdenas, o português Afonso Cruz, a francesa Hannelore Cayre e o brasileiro radicado na Suíça, Jamil Chade. As indígenas Trudruá Dorrico e Geni Núñez trazem a diversidade para a lista de lista de autores.

Confira a programação completa em ( www.fliaraxa.com.br )