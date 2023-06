13ª edição do Prefeitura no Bairro destaca melhorias para o Setor Oeste

Mais de 40 serviços gratuitos, Campanha Junho Vermelho e entrega de salas modulares foram os destaques durante a 13ª edição do projeto Prefeitura no Bairro. O evento foi bastante movimentado durante a manhã do último sábado (24), no Centro Esportivo e Educacional Pedro Bispo (antigo CSU), no bairro São Domingos.

A ação uniu atividades de saúde, cultura, educação, entretenimento, meio ambiente, segurança, esporte, ação social, entre outros, que tornam mais eficiente as estratégias de atendimento da Gestão Pública.

A grande novidade foi a apresentação de três salas modulares para o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Maria da Dôres Faria da Fonseca. O objetivo da aquisição é ampliar vagas a alunos de 4 meses a menores de 5 anos.

Na oportunidade também foram realizadas ações de conscientização e recrutamento para doadores de sangue referente ao Junho Vermelho. A iniciativa tem como objetivo alertar e estimular a população sobre a importância da doação de sangue e, desse modo, angariar mais doadores voluntários.

Durante seu pronunciamento, o prefeito Robson reiterou outras melhorias que a administração está realizando para o Setor Oeste como a iluminação em LED, as reformas do campo do Barretão e da Unioeste e recapeamento de diversas vias dos bairros Boa Vista, Leblon, Alvorada, São Geraldo, entre outros.

O prefeito também aproveitou a oportunidade para reforçar o compromisso firmado pela gestão de aproximar a prefeitura da população.

“O Prefeitura no Bairro é importante para ouvir diretamente a população, as reivindicações, facilitando o acesso aos serviços públicos e conseguimos promover projetos prioritários para aquele determinado setor. Há anos a população solicita a revitalização do Barretão, por exemplo, e em breve entregaremos tudo pronto, e isso é uma felicidade muito grande”, reforça.

De acordo com o morador Paulo Roberto Pereira, de 64 anos, o evento é fundamental para a população. “Eu acho muito bom, pois traz mais de 40 serviços gratuitos e é importante também que as pessoas participem mais, reivindiquem mais os seus direitos, pois essa é uma oportunidade única, onde o prefeito e toda estrutura administrativa estão presentes”, destaca.