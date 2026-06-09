Aplicativo Colab Araxá será a porta de entrada para inscrições em programas habitacionais em Araxá

O aplicativo Colab Cidadão Araxá será a porta de entrada para famílias interessadas em participar dos programas habitacionais do município. Por meio da plataforma, a Prefeitura realizará o cadastro de famílias com renda mensal de até R$ 5 mil, criando uma base de dados que poderá facilitar futuras seleções habitacionais. O sistema estará disponível a partir da próxima segunda-feira (15).

Conforme consta no edital, as inscrições estarão abertas entre os dias 15 de junho e 14 de julho e poderão ser realizadas 24 horas por dia pelo aplicativo. Após concluir o cadastro, o sistema emitirá um protocolo que permitirá ao cidadão acompanhar todas as etapas do processo.

Para participar, o interessado deverá baixar gratuitamente o aplicativo Colab GOV, disponível para dispositivos Android e iOS, criar uma conta e acessar a opção “Programa Minha Casa, Minha Vida” dentro do menu de Serviços Digitais. O serviço estará disponível no aplicativo a partir do início do período de inscrições.

Durante o cadastro, será necessário preencher as informações solicitadas e anexar documentos pessoais, comprovantes de renda, comprovante de residência e demais documentos exigidos conforme a situação de cada família. O sistema aceita arquivos em diferentes formatos, inclusive fotografias tiradas pelo celular. Caso algum documento esteja faltando no momento da inscrição, será possível complementar posteriormente.

As famílias que tiverem dificuldade para realizar o procedimento on-line poderão procurar atendimento presencial a partir do dia 30 de junho, no Ginásio do Colégio Delfim Moreira. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, que auxiliarão no preenchimento do cadastro e no envio da documentação necessária.

O Colab oferece mais agilidade, praticidade, economia e transparência ao processo, permitindo que os documentos sejam enviados digitalmente e que as informações sejam acompanhadas de forma segura, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O cronograma prevê a publicação da lista de inscritos no dia 27 de julho. Já a divulgação dos candidatos elegíveis está prevista para o dia 10 de agosto, após a análise e processamento das inscrições.