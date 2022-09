16ª Primavera dos Museus em Araxá promove atividades gratuitas voltadas à comunidade de 20 a 24 de setembro

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) participa, entre os dias 20 e 24 de setembro, da 16ª Primavera nos Museus, movimento nacional organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que em 2022 traz o tema “Independências e Museus: outros 200, outras histórias”.

Em Araxá, os museus terão atividades gratuitas voltadas para alunos e comunidade. Palestras, bate-papos, exibição de filmes, encenação do grito do Ipiranga e show musical estão entre os destaques da programação.

Neste ano, a objetivo do evento busca renovar os olhares sobre a independência, sob a ótica da diversidade cultural, da liberdade de pensamento, da inclusão, da pluralidade de experiências e de interpretações.

“A 16ª Primavera dos Museus é um movimento nacional que vem de encontro a proposta do Museu Interativo que já desenvolvemos em Araxá. Teremos uma semana inteira dedicada ao tema ‘Independências e Museus’, com atividades que possibilitarão aos visitantes uma experiência mais imersiva com os espaços”, ressalta a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.

Programação

Dia 20/9 (terça)

– 8h – Museu Dona Beja: Encenação do Grito do Ipiranga na visão crítica de Dona Beja e mucamas (Aberto ao público).

– 9h30 – Museus Dona Beja e Sacro: Tour com alunos da Escola Municipal Francisco Primo de Melo, com explicação sobre a primavera e plantio de suculentas.

– 16h – Museu do Legislativo e da Imagem e do Som: Bate-papo ‘Independências e Museus’ e outras histórias em relação aos acervos de Araxá, com alunos da Escola Estadual Dom José Gaspar.

Dia 21/09 (quarta)

– 8h – Museu Dona Beja: Encenação do Grito do Ipiranga na visão crítica de Dona Beja e mucamas (Aberto ao público).

– 9h30 – Museus Dona Beja e Sacro: Tour com alunos da Escola Municipal Francisco Primo de Melo, com explicação sobre a primavera e plantio de suculentas.

– 13h20 – Museu do Legislativo e da Imagem e do Som: Exibição do filme ‘Independência ou Morte’ e palestra sobre a tela ‘Independência ou Morte / Grito do Ipiranga’, do artista Pedro Américo, com alunos da Escola Estadual Dom José Gaspar.

Dia 22/09 (quinta)

– 8h – Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá: Tour guiado nas dependências do museu com alunos da Escola Estadual Maria de Magalhães e contação de história, no jardim, sobre a Independência do Brasil.

Dia 23/09 (sexta)

– 13h20 – Museu do Legislativo e da Imagem e do Som: Palestra ‘Histórias e documentos’ sobre a Independência do Brasil e contexto histórico no período da primeira metade do século XIX no país, em Minas Gerais e Araxá (Aberto ao público).

Dia 24/09 (sábado)

– 10h – Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá: Café da manhã com show da Banda Partido – repertórios de hinos e músicas brasileiras (Aberto ao público).

Endereços dos museus

– Museu Legislativo e Museu da Imagem e do Som – Praça Coronel Adolpho, 09, Centro.

– Museu Histórico de Araxá – Dona Beja – Praça Coronel Adolpho, 98, Centro.

– Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá – Av. Vereador João Sena, 98, Centro.

– Museu Sacro da Igreja de São Sebastião – Praça de São Sebastião, s/n, Vila São Pedro.