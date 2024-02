Centro de Referência da Cultura Negra promove ação do Dia Mundial de Combate ao Câncer com assistidas da Ampara

Um momento de valorização da beleza interior e exterior. Em alusão às atividades do Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado em 4 de fevereiro, o Centro de Referência da Cultura Negra promoveu uma Oficina de Turbantes com assistidas e funcionárias da Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), nesta quinta-feira (1°).

Após uma roda de conversa que detalhou a história dos turbantes e seu papel como sinônimo de empoderamento e resistência, as participantes participaram da oficina, onde aprenderam as várias formas de amarração usando apenas um tecido.

A assistida Fátima Boaventura ressalta a satisfação de ter participado do evento. “Além de conhecer o espaço que tem uma riqueza belíssima da cultura negra, vimos na prática como fazer os turbantes, conhecemos o significado de cada forma de amarrar, destacando a beleza de quem os usa. Foi um momento incrível”, conta.