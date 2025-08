24º Dançaraxá 2025 acontece na próxima semana com recorde de participação

De 13 a 17 de agosto, o Teatro CBMM, no Centro Cultural Uniaraxá, será novamente o grande palco do Dançaraxá, um dos maiores festivais competitivos de dança do Brasil e o maior do Centro-Oeste Mineiro. Em sua 24ª edição, o evento reafirma sua relevância nacional e tradição.

Este ano, o festival bateu recorde histórico, com 2.350 dançarinos inscritos, representando 31 cidades brasileiras e apresentando cerca de 816 coreografias nos mais diversos estilos. Além da competição, haverá oficinas de dança e palestras ministradas por renomados jurados, como Adriana Assaf, Cristina Helena, Erick Gutierrez, Fábio Alcântara, Gladstone Navarro, Lucas Mendes e Paula Assis. O espetáculo de abertura, “Para Quem Quer Se Soltar”, presta homenagem a Milton Nascimento.

O Dançaraxá não apenas movimenta o cenário artístico e cultural, mas também impulsiona a economia local, com hotéis, restaurantes e comércios recebendo o grande fluxo de visitantes, entre dançarinos, familiares e equipes, que chegam à cidade durante os cinco dias de evento.

Segundo Tassiana Araújo, coordenadora do evento, “o Dançaraxá já se consolidou no calendário turístico de Araxá, gerando impactos positivos para o setor hoteleiro e o comércio local, que comemoram o aumento expressivo de visitantes durante o período.”

Para Elaine Borges, organizadora do festival, é uma honra ver o Dançaraxá ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional. “O festival se tornou um importante instrumento de valorização da dança e de incentivo aos talentos que movimentam essa arte no Brasil.”

O evento possui entrada livre e gratuita, limitada à capacidade do teatro. Na área externa, são disponibilizados telões para que o público possa acompanhar, além da transmissão simultânea pelo canal do YouTube do festival, ampliando assim seu acesso.

O 24º Dançaraxá 2025 é realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) do Ministério da Cultura, Governo Federal, e pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Governo de Minas Gerais. Conta com o patrocínio master da Bem Brasil, patrocínio da CBMM e apoio cultural da Sicoob Crediara.