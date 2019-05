37 candidatos participam da seleção do Conselho Tutelar de Araxá

O processo de seleção dos novos conselheiros tutelares de Araxá segue de acordo com o planejamento. Na primeira fase 59 candidatos se inscreveram e 37 foram selecionados, tendo suas candidaturas deferidas de acordo com o edital. A Administração Municipal, através da Secretaria de Ação e Promoção Social, acompanha todo o processo uma vez que o Conselho Tutelar é o órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Os candidatos selecionados farão prova de conhecimentos específicos no dia 09 de junho no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá). Os candidatos que obtiverem no mínimo 50% de acertos na prova serão encaminhados para as avaliações psicológicas, processo que também será realizado pelo Uniaraxá. Os inscritos que forem considerados aptos, poderão concorrer a eleição, cuja campanha será do dia 09 de setembro ao dia 5 de outubro, ocorrendo as eleições no domingo, dia 06 de outubro. Serão eleitos 10 candidatos, sendo 5 titulares e 5 suplentes. Em 2020 acontece a nomeação pelo Prefeito Aracely de Paula e os escolhidos tomam posse no cargo para o quadriênio 2020/2023.

O Secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha, informa que o Conselho Tutelar é o órgão dentro do município de Araxá que zela pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes recebendo denúncias, fazendo encaminhamentos, tomando providências diante de ameaças a esses direitos. O órgão trabalha regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “O Conselho Tutelar é como um guardião para que as determinações estabelecidas nas leis federais, no caso a lei maior que é o ECA, sejam cumpridas. Assim é garantido às crianças condições de desenvolvimento pleno, combatendo qualquer tipo de violência. Os conselheiros tem essa responsabilidade e por isso esse trabalho é de extrema importância dentro do município”, ressaltou o secretário.

As informações referentes ao processo seletivo/eletivo do Conselho Tutelar podem ser acessadas por meio do link http://araxa.mg.gov.br/seletivo/categoria/4/processo-de-escolha-do-conselho-tutelar