3ª Edição do programa Prefeitura no Bairro será no bairro Santo Antônio

Os moradores do Setor Leste de Araxá vão receber a 3ª edição do programa Prefeitura no Bairro. O evento acontecerá no dia 28 de maio (sábado), na Praça Célia Montandon (Praça das Mangueiras). O local, que possui estrutura para realização de atividades físicas e fechamento do entorno para oferecer mais conforto e segurança, vai disponibilizar mais de 40 serviços gratuitos à população.

Vacinação contra a Covid-19, orientação para a abertura de empresas, acesso a programas sociais, atividades esportivas e outras ações vão levar ações e projetos da Administração Municipal mais próximo ao cidadão e tornar mais eficiente as estratégias de atendimento da gestão pública. Por meio de um canal de comunicação direto com a população, o Prefeitura no Bairro colocará à disposição da comunidade todo o suporte da Administração Municipal.

O programa levará atendimentos nas áreas de Ação Social, Saúde, Segurança, Cidadania, Infraestrutura, Direitos Humanos, Acolhimento à Mulher, Educação, Meio Ambiente, Trabalho e Emprego, Habitação, Cultura, Esporte, Lazer e Agricultura. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Governo também estarão à disposição para ouvir as demandas dos cidadãos. O programa prevê um evento periódico, uma vez por mês, e contemplará todas as regiões do município.

A última edição do programa Prefeitura no Bairro reuniu cerca de 1.200 pessoas na Escola Municipal Auxiliadora Paiva, no bairro Boa Vista. O evento levou como novidade a apresentação do grupo de Moçambique Mocidade Verde e Branco e a presença da turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar.