CAEI de Araxá recebe representantes de Campo Florido

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Educação, recebeu nesta quarta-feira (12), representantes da cidade de Campo florido que vieram conhecer o funcionamento do Centro de Atendimento à Educação Inclusiva (CAEI). A equipe da cidade vizinha contou com a diretora de Educação, Regina Márcia Castanheira Borges; professora de Atendimento Educacional Especializado, Eva das Graças de Jesus Oliveira; a coordenadora do Núcleo de Referência de Educação Inclusiva, Carolina Nantes de Castilho; a diretora de Desenvolvimento Social, Juliana Cançado Moraes e com o diretor de Saúde, Alysson Eduardo da Silva.

A secretária Municipal de Educação, Edna de Fátima Resende Campos, ressalta que o CAEI faz 680 atendimentos clínicos por semana, realizados por terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas e assistentes sociais. “Ter o Centro de Atendimento à Educação Inclusiva como referência deixa a gente muito feliz e aumenta a nossa responsabilidade. O trabalho é muito importante, oferece um apoio muito grande para os professores e toda a equipe das unidades escolares”.

A diretora de Educação de Campo Florido, Regina Márcia Castanheira Borges, informa que vão implantar um Núcleo na cidade e vieram conhecer o serviço oferecido no município. Visitaram também as Escolas Municipais Professor Nelson Gomes e Manoela Lemos.

“Soubemos que o Núcleo de Araxá oferece atendimento de excelência e viemos buscar informações. Criança não é fragmentada então devemos trabalhar em rede, em parceria com outras secretarias, visando o desenvolvimento dos nossos alunos”.