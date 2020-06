Após relatório de fiscalização, Raphael Rios confere reforma de mais duas unidades escolares

Vereador Raphael Rios abriu seu pronunciamento na tribuna, nesta terça-feira (16), comentando mais dois retornos a unidades escolares reformadas pela Prefeitura de Araxá, comparando os resultados com o seu relatório de fiscalização em todas as escolas e creches públicas municipais.

Escola Professora Auxiliadora Paiva

Na Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, no bairro Boa Vista, Raphael Rios destacou o atendimento completo às melhorias que aquela unidade necessitava, desde pintura geral, reparos de sistema elétrico e hidráulico, trincas e infiltrações, até reforma geral de telhados, forros, refeitório, cozinha, ginásio, banheiros, vestiários, salas de aula e administrativo.

Cemei Araci Pedrelina de Lima

Além disso, a escola recebeu uma passarela coberta para entrada e saída dos alunos, iluminação externa no pátio de acesso às salas de aula, portão interno de segurança e sistema de combate a incêndio.

No Cemei Araci Pedrelina de Lima, também no bairro Boa Vista, o vereador verificou pintura geral, reparos de infiltrações, parte elétrica e hidráulica, reforma dos banheiros, novo mobiliário para refeição de bebês, implantação de áreas externas com divisórias anexas às salas de aula e instalação de abrigo para botijões de gás

A escola ainda necessita de cerca de proteção para o muro, construção de espaço para almoxarifado, reparo ou substituição da porta da recepção, conclusão da reforma do telhado (proteção para evitar entrada de pombos e água da chuva), novo playground e elevação da bancada da cozinha, que é muito baixa e causa dores posturais nas cozinheiras e auxiliares.

Essas demandas foram apresentadas, por indicação, aos secretários Sebastião Donizete de Souza (Obras Públicas e Mobilidade Urbana) e Edna Resende Campos (Educação).

Iluminação pública

Raphael Rios voltou a cobrar soluções para regularizar a manutenção da iluminação pública em Araxá. Após o fim do contrato com a Remo Engenharia, moradores de diversos bairros da cidade reclamam da falta do serviço e a prefeitura não tem estrutura para tal.

O vereador relatou que uma nova licitação deve ser realizada para a continuidade desse trabalho, que proporciona mais segurança à população. Raphael solicitou ainda estudo para que toda a cidade seja coberta com iluminação em LED, a exemplo de cidades vizinhas que estão recebendo essa melhoria como Uberaba, Uberlândia e Santa Juliana.

Região e internação sobre a Covid-19

Raphael cobrou repasse de outros municípios que encaminham pacientes para tratamento de coronavírus para a nossa cidade. Atualmente, a UTI da Santa Casa está com três pacientes de Araxá, três de Ibiá, um de Tapira e um de Santa Juliana.

Já a enfermaria, são sete pacientes de Araxá, dois de Santa Juliana, um de Tapira, um de Campos Altos e um de Ibiá.



Esses municípios recebem repasses do Sistema Único de Saúde específicos para atendimento à Covid-19.

Indicação limpeza de área institucional

Raphael Rios também apresentou indicação à Secretaria de Serviços Urbanos para realizar limpeza e capina de mato alto em área institucional na rua José Ferreira Pinto, no bairro Guilhermina Vieira Chaer.