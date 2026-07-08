6ª Fenadoces começa nesta quarta com cinco dias de gastronomia, cultura e atrações gratuitas





O aroma dos doces artesanais, as receitas que atravessam gerações e uma programação repleta de música, gastronomia e cultura vão tomar conta de Araxá a partir desta quarta-feira (8). Começa a 6ª edição da Fenadoces, evento que já se consolidou como um dos principais do calendário cultural e gastronômico do município e promete reunir milhares de visitantes durante cinco dias de atrações gratuitas no Grande Hotel Termas de Araxá.

Reconhecida por valorizar a tradição doceira da cidade, a feira reúne neste ano mais de 50 expositores de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Goiás, oferecendo ao público uma grande variedade de doces artesanais, doces gourmet, cafés especiais, queijos, cachaças, licores, produtos da agroindústria, artesanato e diversas experiências gastronômicas. A grande homenageada desta edição será a Ambrosia, um dos doces mais tradicionais da culinária araxaense e reconhecido como patrimônio cultural do município.

Além da gastronomia, a programação foi preparada para atender públicos de todas as idades. Durante os cinco dias de evento, os visitantes poderão participar de oficinas gratuitas de gastronomia promovidas em parceria com o Senac Minas, acompanhar o 2º Concurso de Doces “Raízes & Releituras”, prestigiar cozinhas show, visitar espaços dedicados ao artesanato e à economia criativa e aproveitar atrações voltadas ao público infantil, como o espetáculo “O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar”, que será apresentado gratuitamente no domingo (12).

A programação musical também promete movimentar o Grande Hotel Termas de Araxá. Entre os destaques estão o show nacional da banda Biquini Cavadão, além dos espetáculos Piano Rock e Legião Experience, que se juntam às apresentações de artistas locais e regionais, reforçando o compromisso do evento em democratizar o acesso à cultura e oferecer entretenimento para toda a família.

Para a secretaria Municipal de Turismo, Alda Sandra Barbosa Marques, a Fenadoces representa muito mais do que uma feira gastronômica. “A Fenadoces já faz parte da identidade cultural de Araxá. É um evento que valoriza nossos doceiros, preserva tradições, movimenta o turismo, fortalece a economia criativa e oferece à população uma programação diversificada, acessível e voltada para toda a família. É uma grande celebração da cultura araxaense e um convite para que moradores e visitantes vivenciem tudo o que nossa cidade tem de melhor.”

A 6ª Fenadoces acontece de 8 a 12 de julho, no Grande Hotel Termas de Araxá, com entrada gratuita, e conta com a parceria da Prefeitura de Araxá, por meio das secretarias de Turismo, com apoio financeiro e logístico; de Segurança Pública, responsável pelo planejamento das ações da Guarda Patrimonial e do Serviço de Trânsito e Transporte (Settrans); e de Serviços Urbanos, que atuará na coleta e destinação adequada dos resíduos gerados durante o evento.

Além de celebrar a tradição doceira de Araxá, a Fenadoces também reforça seu compromisso com a solidariedade. Em parceria com o programa Mesa Brasil Sesc, o show da banda Biquini Cavadão terá caráter beneficente, com ingressos trocados pela doação de óleo de cozinha, que será destinado a instituições sociais do município. Somente na primeira etapa da campanha, mais de dois mil litros de óleo já foram entregues a entidades assistenciais de Araxá, fortalecendo uma corrente de solidariedade que une cultura e responsabilidade social.

A realização é da Associação dos Doceiros de Araxá (ADA), por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Bem Brasil, CBMM e Grupo Zema.