A cada 6 horas, um acidente de trânsito é registrado em Araxá

A cada seis horas, uma ocorrência de trânsito é registrada em Araxá. O dado, referente aos três primeiros meses de 2026, reforça a importância do Maio Amarelo, campanha promovida pela Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e Sest Senat que mobiliza o poder público e a sociedade para promover atitudes mais seguras e conscientes no trânsito.

De janeiro até março, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam juntos 394 ocorrências no município, uma média de quatro casos por dia. Grande parte desses atendimentos envolve motociclistas, que seguem entre os usuários mais vulneráveis no trânsito.

Somente a Polícia Militar contabilizou 336 acidentes no período, sendo 101 com vítimas e 235 sem vítimas. Já o Corpo de Bombeiros atendeu 58 ocorrências, incluindo 27 colisões entre carros e motocicletas, seis acidentes entre motos, quatro quedas de motociclistas e quatro atropelamentos.

Os números acompanham uma realidade já observada em 2025, quando Araxá registrou 1.674 acidentes de trânsito ao longo do ano, uma média de 9 acidentes a cada dois dias.

A secretária municipal de Segurança Pública, Naiara Pacheco, destaca que os acidentes impactam diretamente famílias inteiras e reforça a importância da conscientização no dia a dia. “Por trás de cada acidente existem famílias que sofrem, vidas marcadas e histórias interrompidas. Muitas vezes, uma atitude imprudente de segundos gera consequências para toda a vida. O Maio Amarelo é um alerta para que cada pessoa entenda sua responsabilidade no trânsito e ajude a preservar vidas”, afirma.

A orientação é para que motoristas e motociclistas respeitem os limites de velocidade, evitem o uso do celular ao volante, utilizem os equipamentos de segurança e nunca dirijam após o consumo de bebida alcoólica.