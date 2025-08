A Secretaria Municipal de Saúde promove ações educativas durante a Campanha Agosto Dourado

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma programação especial durante o mês de agosto em alusão à Campanha Agosto Dourado – movimento mundial que reforça a importância da amamentação para a saúde da mãe e do bebê.

Durante o mês, unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) de diversas regiões do município promovem salas de espera temáticas, grupos de gestantes, palestras e capacitações com profissionais da saúde, abordando orientações práticas e educativas sobre o aleitamento.

A campanha tem como ponto alto a Semana Mundial da Amamentação, comemorada entre os dias 1º e 7 de agosto. No entanto, as atividades se estendem por todo o mês, com o objetivo de ampliar o acesso à informação e fortalecer os vínculos entre os profissionais de saúde e a comunidade.

A referência técnica de Saúde da Criança e do Adolescente, Mônica Aparecida de Faria, reforça que a campanha intensifica um trabalho já desenvolvido durante todo o ano pela rede municipal.

“O Agosto Dourado vem justamente para dar mais visibilidade ao tema e promover ações de forma mais intensa e direcionada”, afirma.

Programação

As atividades incluem murais temáticos, salas de espera, rodas de conversa, distribuição de materiais informativos, grupos de gestantes e capacitações com profissionais de saúde. Os temas abordados tratam da importância do aleitamento materno.

Dia 04/08

13h – Sala de Espera sobre Amamentação – Unileste

Dia 10/08

13h – Sala de Espera sobre Amamentação – ESF Pão de Açúcar

Dia 12/08

8h e 13h – Sala de Espera: Tema Amamentação – Unisse

13h30 – Grupo de Gestantes: “Amamentar é um Ato de Amor e Proteção” – ESF Alvorada

Dia 13/08

13h – Palestra com gestantes: Aleitamento Materno – ESF Urciano

13h30 – Grupo de Gestantes: “Leite Materno: Primeira Imunização do Bebê” – ESF São Domingos

14h – Bate-papo com gestantes: Técnicas de pega correta – ESF São Pedro

Dia 14/08

7h30 – Sala de Espera: “Os 1.000 Dias de Ouro” – ESF Boa Vista

7h30 e 13h30 – Sala de Espera educativa – ESF Vila Estância

13h – Sala de Espera: “A importância da amamentação” – ESF Tiradentes

13h30 – Sala de Espera com tema: Amamentação – ESF Leblon

Dia 18/08

07h15 – Sala de Espera com Nutricionista Vanessa – Uninorte

Dia 20/08

8h e 13h – Sala de Espera: “Os desafios da amamentação” – Unisse

13h30 – Sala de Espera ACS: “Desafios da Amamentação” – ESF São Domingos

Dia 21/08

07h30 e 13h30 – Sala de Espera educativa – ESF Vila Estância

13h – Sala de Espera: “A importância da amamentação” – ESF Tiradentes

13h30 – Sala de Espera com Nutricionista Fernanda: Aleitamento materno e alimentação da mãe – ESF João Ribeiro

13h30 – Sala de Espera: “Amamentar também protege a saúde da mãe” – ESF Boa Vista

13h30 – Sala de Espera com tema: Amamentação – ESF Leblon

17h – Grupo de Gestantes: Amamentação – Uninordeste

Dia 22/08

13h30 – Palestra para gestantes: Tema Amamentação – Unicentro

Capacitação de equipe: Mitos, verdades e manejo da amamentação – Unisse

Dia 26/08

8h – Palestra com gestantes: Importância do Aleitamento Materno – ESF Ana Pinto

13h – Sala de Espera ACS: “Desafios da Amamentação” – ESF Alvorada

Dia 27/08

13h – Grupo de Gestantes com Drª Luísa e Dentista Meiry – ESF Santa Luzia

13h – Sala de Espera: “A importância da amamentação” – ESF Tiradentes

Dia 28/08

13h30 – Sala de Espera com tema: Amamentação – ESF Leblon

15h – Capacitação com equipes ESF João Ribeiro e Santa Luzia – ESF João Ribeiro

Durante o mês

ESF João Ribeiro

7h30 e 13h30 – Salas de espera às segundas, quartas e quintas

13h – Grupos de gestantes às quartas-feiras

ESF Santa Luzia

7h30 e 13h30 – Salas de espera de segunda a quinta