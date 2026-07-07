ABC Drugstore inaugura primeira unidade em Araxá, gera 40 empregos diretos e funcionará das 6h às 23h

Foto: Diário de Araxá

Araxá ganhou, nesta terça-feira (7), um novo empreendimento no setor farmacêutico com a inauguração da primeira unidade da ABC Drugstore no município. A loja, localizada na Avenida Senador Montandon, é a 31ª unidade da rede e chega à cidade com um conceito que reúne farmácia, saúde, beleza e conveniência em um único espaço.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente do Grupo ABC, Valdemar Martins, além de colaboradores, autoridades, convidados e representantes da comunidade.

A nova unidade inicia suas atividades com a geração de 40 empregos diretos, reforçando o impacto positivo do investimento na economia local. Outro diferencial é o amplo horário de atendimento: a loja funcionará diariamente, das 6h às 23h, oferecendo mais comodidade e facilidade de acesso aos consumidores.

A ABC Drugstore integra o plano de expansão do Grupo ABC em Minas Gerais e aposta em um modelo diferenciado de atendimento, oferecendo, além de medicamentos, um amplo mix de produtos de higiene, perfumaria, beleza, vitaminas e conveniência, em um ambiente moderno e voltado à experiência do cliente.

Com a chegada da rede, Araxá amplia as opções no varejo farmacêutico e recebe mais um investimento privado que contribui para o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e o fortalecimento do comércio local.