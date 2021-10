Aberto período de matrículas para vagas residuais do Trilhas de Futuro

A partir desta quarta-feira (6/10), candidatos interessados em fazer uma das formações técnicas do Trilhas de Futuro podem consultar o Catálogo de Cursos e se dirigir à instituição que oferece a vaga residual. Nesta fase, estão disponíveis oportunidades que haviam sido direcionadas a estudantes previamente selecionados, mas que optaram por não se matricular no curso para o qual foram encaminhados.

O período de matrícula para as vagas residuais vai até 18/10, mas os candidatos devem ficar atentos. Nesta etapa, diferentemente das anteriores, os interessados não farão a inscrição pelo site do Trilhas de Futuro. Eles devem ir até a instituição de ensino. Além disso, para a efetivação da matrícula será adotado o critério cronológico, ou seja, ordem de chegada.

Então, se no momento de fazer a matrícula a vaga não estiver mais apresentada como opção, é porque ela já foi ocupada por outro candidato. Confira no site do Trilhas do Futuro o horário de atendimento de cada instituição.

Podem participar desta etapa estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio, além de pessoas que já concluíram essa etapa de ensino. Não há limite de idade para concorrer às formações profissionalizantes.

Estão disponíveis cerca de 11 mil vagas residuais. De acordo com o Catálogo de Cursos, que pode ser acessado no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br, ainda há oportunidades para formações como Enfermagem, Eletrônica, Segurança do Trabalho, Eventos, Desenvolvimento de Sistema, Refrigeração e Climatização, entre outras.

Matrículas

O candidato só será confirmado como estudante da instituição após a matrícula e a declaração, por parte da instituição, de que houve o quantitativo mínimo de inscrições efetivadas para funcionamento do curso.

Ao se dirigir até a instituição de ensino que oferece o curso é necessário que o interessado já esteja com toda documentação para a efetivação da matrícula.

São necessários os seguintes documentos:

– Documento de identidade ou, na sua ausência, certidão de nascimento do aluno, original e cópia;

– Comprovante de residência, original e cópia, no nome de um dos pais/responsáveis ou do estudante, quando maior de idade;

– Declaração de escolaridade, com indicação da etapa que o estudante está cursando, quando ainda estiver no ensino médio;

– Declaração de conclusão ou histórico escolar, no caso de egresso do ensino médio.

Para o estudante menor de idade é necessária, ainda, a apresentação de documento de identidade e do CPF, originais e cópias, de um dos pais/responsáveis.

A iniciativa

O Trilhas de Futuro é uma iniciativa do Governo de Minas que tem como objetivo oferecer gratuitamente aos jovens cursos técnicos de formação profissional, com perspectiva de empregabilidade, aproveitando-se da infraestrutura já existente e da expertise de instituições públicas e privadas.

Além do oferecimento gratuito da formação, todos os alunos selecionados e devidamente matriculados receberão uma ajuda de custo para vale-transporte e alimentação.

Ao todo, foram disponibilizadas 75 mil vagas, em 110 municípios mineiros, com 58 opções de cursos técnicos.