Ação Social promove aulas gratuitas de zumba na Praça da Família

A Secretaria Municipal de Ação Social está oferecendo gratuitamente aulas de zumba na Praça da Família, na Vila São Pedro (ao lado da rodoviária).

A zumba é ministrada pelo professor Leandro Marcos da Silva, está aberta para a população a partir de 12 anos e as inscrições podem ser feitas nos horários de aula, na própria praça. Os interessados devem levar um documento de identificação com foto e comprovante de endereço.

O objetivo é incentivar a população a praticar atividades físicas que proporcionam inúmeros benefícios, dentre eles, o controle de peso, a diminuição de riscos de desenvolver doenças crônicas, fortalecimento muscular e aumento da sensação de bem-estar.

Atualmente, também são oferecidas no local oficinas de artesanato e de alongamento, em parceria com estudantes do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), voltadas para o público idoso.

O secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, destaca que somente a zumba já está envolvendo cerca de 50 pessoas, e que este é realmente o intuito da ação.

“Essa atividade é de extrema importância e proporciona não somente o bem-estar físico, mas também o emocional e social. E este é o objetivo da Ação Social, fazer a diferença na rotina das pessoas para que se sintam melhores e tenham mais qualidade de vida”, afirma.

– Cronograma aulas de zumba: Segunda a quinta, das 7h às 8h, na Praça da Família, Vila São Pedro.