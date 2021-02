Ações educativas reforçam medidas de combate à Covid-19 em Araxá

A Prefeitura de Araxá promoveu uma ação educativa de prevenção e combate ao Coronavírus por meio de blitze educativas nesta sexta-feira (29). O trabalho percorreu os principais bares, restaurantes e lanchonetes da cidade e reuniu equipes das secretarias municipais de Segurança Pública (Asttran e Guarda Patrimonial) e de Saúde (Vigilância Sanitária), com apoio da Polícia Militar.

A proposta é orientar e esclarecer sobre as principais medidas que os estabelecimentos devem cumprir, de acordo com decretos vigentes, para evitar a propagação do coronavírus. Cada um recebeu um ofício com normas de conduta preventivas.

“Orientar, educar e esclarecer antes de punir. Esse foi o pedido do prefeito Robson Magela. Por isso, nesse primeiro momento, nossas ações se dão no sentido de educar. Cada estabelecimento, ao receber o ofício com as normas de conduta sanitária, assina um termo de consciência das exigências”, explica a coordenadora da Vigilância Sanitária, Magaly dos Santos.

Além do contato com estabelecimentos comerciais, o trabalho de prevenção e combate também está sendo estendido para proprietários de chácaras para locações.

O prefeito Robson Magela reforça a importância de todos contribuírem para evitar a propagação do vírus. “O coronavírus não acabou. Nós só vamos conseguir vencer esse vírus se todos seguirem as medidas de prevenção e combate, com responsabilidade ao próximo, através do uso de máscara, distanciamento e higienização. É o papel que cada cidadão deve ter”, destaca.

Os estabelecimentos que não respeitarem as regras estarão sujeitos a notificação e multa. A Secretaria Municipal de Segurança Pública criou um canal exclusivo 24 horas para denúncias de aglomerações – 99257.1122.