Adesão a planos de saúde cresce em março

Foto: Elza Fiúza - Agência Brasil

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou hoje (5) os dados do setor de planos de saúde relativos ao mês de março. Naquele mês, havia no país 47.107.809 beneficiários de planos de assistência médica, com pequeno crescimento em relação a março de 2019, quando os que tinham esses planos eram 46.874.353.

O aumento ocorreu nas modalidades de planos coletivos empresariais e coletivos por adesão. Entre os planos individuais ou familiares, o número de usuários caiu. Em 2019, tais planos tinham 9.036.970 beneficiários e, em março deste ano, 9.010.599 usuários, uma diferença de 26.271 beneficiários.

Já o segmento exclusivamente odontológico vem crescendo nos últimos anos — em março deste ano, havia 25.960.519 beneficiários, com aumento de 1.539.404 no período de um ano.

Estados

No comparativo entre março de 2019 e março de 2020, o número de beneficiários em planos de assistência médica cresceu em 19 estados, sendo Minas Gerais, Goiás e São Paulo os que tiveram o maior ganho em números absolutos. Na segmentação odontológica, apenas Alagoas não registrou crescimento.

Segundo a ANS, os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões feitas mensalmente pelas operadoras dos planos de saúde.