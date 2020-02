Administração Municipal inicia revitalização da Praça Arthur Bernardes

A Prefeitura de Araxá deu início a reforma e revitalização de mais uma importante praça da cidade. A Praça Arthur Bernardes vai ganhar um coreto com bancos, cercamento com gradil, calçadas portuguesas e iluminação a LED.

As obras tiveram início nesta segunda-feira, 17, depois que o local foi todo isolado com tapumes. O Secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete, informa que a reforma e revitalização da praça em frente a Fundação Cultural Calmon Barreto está sendo executada pela empresa Geplan Engenharia que tem prazo de 5 meses para a conclusão.

O investimento do município será de R$ 660.713,70.Segundo Sebastião Donizete, o gradil que irá compor o coreto e o cercamento da praça vai seguir o padrão do portão da Fundação Calmon Barreto. A escultura já existente na praça será restaurada e mantida no local. Donizete explica que o Altar da Pátria terá piso revestido em granito e ficará na parte externa do gradil. A Praça Arthur Bernardes ocupa uma área total de 1,3 mil m2 e está localizada na av. Getúlio Vargas.