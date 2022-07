Adoção e cadastro para o projeto CastraAção marcam a 7ª edição da “Cãominhada” em Araxá

Socializar os animais, conscientizar os tutores e promover a adoção de animais. Com esse objetivo, aconteceu, no domingo (3), a 7ª “Cãominhada” de Araxá, que pela primeira vez contou com o apoio da Prefeitura de Araxá. Além da caminhada, o encontro também teve apresentação de cães adestrados, feira de adoção, distribuição de brindes e cadastro para o projeto CastraAção, da Vigilância em Saúde.

O encontro aconteceu na praça do Colégio Dom Bosco, de onde cerca de 120 cães acompanhados dos seus donos ou tutores participaram de caminhada que culminou no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.

No local, o público conferiu um ”Show Dog”, com apresentação de cães adestrados e cães pastores. Entre as estrelas que participaram, esteve o Dominguinhos, um vira-lata amarelo abandonado que foi recolhido pelo Canil Municipal e adestrado em cerca de 30 dias. A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, destaca que a ideia foi apresentar para a população um cachorro de rua pode ser adestrado e se tornar um grande companheiro.

Segundo ela, ao todo foram seis cachorrinhos que encontraram um novo lar através da Feira de Adoção. “Todos já castrados e ‘chipados’. Os novos tutores ainda levaram como brinde ração e a caminha do seu novo companheiro de quatro patas”, afirma Leninha.

A Vigilância em Saúde também realizou o cadastro de famílias para a próxima etapa do projeto CastraAção, que este ano já esterilizou 2.300 de um total de 4.000 animais previstos para serem atendidos em 2022. A próxima etapa do programa acontece em outubro. Também houve a distribuição de 300 kg de ração e 50 caminhas doadas.