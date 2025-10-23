Adolescente é apreendido por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Araxá

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite de quarta-feira (22/10), por volta das 20h, durante patrulhamento da Polícia Militar na rua João Batista Fernandes, em Araxá.

Segundo a PM, o jovem foi abordado após apresentar atitude suspeita. Durante as buscas, os policiais encontraram quatro buchas de maconha, duas balanças de precisão, dois rolos de plástico filme, uma réplica de arma de fogo, um pacote de plástico tipo zip utilizado para embalar drogas e 2.000 guaranis (moeda paraguaia).

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado ao delegado de plantão para as demais providências.