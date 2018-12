“Adote uma Cartinha” do Uniaraxá presenteia crianças da comunidade

Mais de 460 crianças receberam, na última semana, presentes pela quinta edição da Campanha “Adote uma Cartinha”. A iniciativa do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) tem o objetivo de tornar o Natal de diversas crianças da comunidade mais feliz.

As cartinhas adotadas foram retiradas, uma por uma, no Setor de RH (Recursos Humanos) do Uniaraxá; e, em sua maioria, traziam o desejo das crianças em serem presenteadas com brinquedos. Entre os pedidos, havia bonecas, carrinhos, jogos, bolas de futebol, vôlei; além de caixas de lápis coloridos e materiais escolares. O palco da entrega dos presentes foi o Ginásio do Uniaraxá, que ficou lotado de crianças, pais e professores das Escolas públicas, onde as crianças estudam.

Enriquecendo o momento da entrega dos presentes, os pequenos realizaram apresentações de canto, dança e teatro; tudo voltado ao clima de Natal e à confraternização com a família. “Com a ajuda de colaboradores, parceiros, e toda a comunidade, conseguimos contribuir com um Natal mais feliz às crianças; levando a todos a se envolverem no espírito da época natalina; simbolizado pela confraternização e amor ao próximo”, diz o gestor de RH do Uniaraxá, Ricardo Ramalho.