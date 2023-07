Agentes Comunitários de Saúde recebem capacitação sobre hipertensão e diabetes

A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma capacitação sobre cuidados e precauções com pacientes portadores de hipertensão e diabetes. A qualificação foi ministrada para profissionais que estão participando do curso técnico em Agente Comunitário de Saúde (ACS), do Programa “Saúde com Agente”.

O objetivo foi desenvolver um olhar mais sensível para a identificação e acolhimento precoce dessas patologias, resultando em um diagnóstico prévio para evitar agravos e complicações aos pacientes.

Na oportunidade, foram distribuídos aparelhos de aferição de pressão e glicemia que serão utilizados pelos agentes no atendimento domiciliar. Essa capacitação faz parte da última etapa do curso e o treinamento foi ministrado pelo médico especialista em Saúde da Família, Leirston de Paula Silva, e envolveu 70 profissionais.

De acordo com o palestrante, o principal objetivo foi explicar para os agentes como deve ser feito o acompanhamento ao paciente hipertenso e diabético com a aparelhagem.

A educadora e enfermeira gerente Lívia Belmiro explica que as atividades abordaram temas que já fazem parte do cotidiano do ACS para garantir uma melhor qualificação profissional.

“É uma iniciativa que vai melhorar os indicadores de saúde. Esse curso é fundamental para que os nossos profissionais tenham mais efetividade para realizar visitas domiciliares, ações de promoção à saúde, prevenção de doenças e monitoramento a grupos de risco”, destaca.