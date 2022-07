Ajesp vence o Torneio Início do Ruralão 2022

Foram 2 anos, 10 meses e 21 dias de espera para o retorno da maior competição do homem do campo de Araxá e região. O Campeonato Ruralão ficou paralisado devido à pandemia da Covid-19 e teve retorno neste domingo (17), no Estádio Municipal Fausto Alvim. O Torneio Início que marcou a abertura da competição contou com 20 equipes participantes que se enfrentaram em fases eliminatórias até chegar ao vencedor, que foi a equipe do Ajesp, que derrotou o TNT Tapira nas penalidades (2×1).

O prefeito Robson Magela destacou durante o seu pronunciamento que o retorno do campeonato é importantíssimo para a população. “O Ruralão é uma competição apaixonante e para os amantes do esporte fez muita falta durante esse período de paralisação. Eu fico extremamente feliz e grato em ver os atletas entusiasmados com a retomada deste campeonato. A prefeitura vai estar sempre investindo no esporte da cidade, e aproveitamos para parabenizar o secretário Dedé e toda sua equipe pela bela organização do Ruralão”, destaca.

A abertura também contou com a presença de secretários municipais, equipe da Secretaria de Esportes, vereadores, atletas, dirigentes, torcedores e a população de forma geral.

A 1ª rodada do Ruralão 2022 acontece neste domingo, 24 de julho. O assessor de Esportes Amador e Rural, Márcio Rosa, explica que esta edição abrange times da microrregião de Araxá.

“O Ruralão é uma das mais tradicionais competições não só de Araxá, mas da região, são seis municípios da microrregião participando dessa competição. Com isso, totalizamos mais de 600 atletas envolvidos, 20 equipes na disputa, quatro meses na competição e aguardamos muita bola na rede”, relata.

Homenagem



Na cerimônia de abertura, o ex-dirigente e treinador Luiz Fernando da Silva, mais conhecido como Fernando Bonsucesso, que faleceu em 2019, foi homenageado pela organização do torneio.

Amante do esporte, admirador e atuante, Fernando foi um dos principais nomes da história do Ruralão. O pontapé inicial da competição foi dado pelo prefeito Robson Magela junto com Fernanda Aparecida Silva, filha de Fernando.