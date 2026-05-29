Categorias de base intensificam preparação fisiológica para o Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17

As categorias de base seguem em ritmo intenso de preparação para a disputa do Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17. Entre os trabalhos desenvolvidos diariamente, a preparação fisiológica tem sido uma das etapas fundamentais para garantir o melhor desempenho dos atletas ao longo da temporada.

Com foco em resistência física, intensidade e evolução dos jogadores, as atividades realizadas buscam preparar os atletas para as exigências da competição, contribuindo diretamente para o condicionamento físico, recuperação muscular e prevenção de lesões.

O acompanhamento faz parte do planejamento desenvolvido pela comissão técnica para oferecer segurança e desempenho dentro de campo.

Além da preparação física, os trabalhos também auxiliam no desenvolvimento da disciplina e da capacidade competitiva dos jovens atletas, que seguem focados em cada detalhe da pré-temporada visando a estreia no estadual.