Alunos da Prefeitura de Araxá são contemplados com 5.000 livros por meio de parceria com projeto social

Literatura e Educação. A Prefeitura de Araxá, através de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Projeto Itaú Social, está participando do Programa Leia com uma Criança. O Município já recebeu a doação de 5.000 livros de literatura que serão distribuídos aos alunos do 2º ao 4º ano da Rede Municipal.

A ação busca incentivar um momento de leitura entre o adulto e a criança na rotina infantil, fortalecendo os vínculos familiares e a participação ativa dos pais ou responsáveis na educação desde a primeira infância.

Cada criança receberá um kit com dois livros de literatura infantil. Os exemplares possuem ilustrações atraentes para público-alvo e propõem uma brincadeira com as palavras.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação, Dilse Aparecida Rosa, o projeto incentiva a leitura como mediadora de cultura e vai além do espaço escolar.

“Os livros poderão ser levados para casa. Não é um projeto que incentiva o acervo das bibliotecas, ele é um acervo pessoal. A qualidade dos exemplares atenderá muito bem esses anos escolares, e para a criança tudo que é lúdico, é interessante. Ganhar um presente como esse acaba motivando para começar a construir um acervo literário em casa”, destaca.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, reafirma que a gestão vai continuar incentivando a leitura e qualquer outra atividade que fortaleça a Educação.

“Leitura, cultura, ilustração, tudo isso faz parte da infância, e aliar todo esse desenvolvimento à aprendizagem com certeza é um dos nossos principais objetivos”, diz a secretária.