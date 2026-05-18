Alunos da rede municipal conquistam 10 premiações no concurso de redação e desenho do 14º Fliaraxá

Criatividade, sensibilidade e talento ganharam destaque durante o 14º Fliaraxá – Festival Literário de Araxá. Estudantes da rede municipal de ensino conquistaram 10 premiações nos concursos de redação e desenho promovidos pelo evento.

A cerimônia de premiação reuniu estudantes, familiares, professores, escritores convidados do festival e a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira. O concurso envolveu escolas municipais, estaduais e particulares, incentivando crianças, adolescentes e adultos a expressarem suas histórias, sentimentos e visões de mundo por meio da escrita e da arte.

Com o tema “Meu Lugar no Mundo”, os participantes apresentaram trabalhos inspirados em memórias, experiências e percepções sobre pertencimento e identidade. Nesta edição, o festival também trouxe como novidade a categoria voltada para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ampliando as oportunidades de participação e valorizando diferentes trajetórias de aprendizagem.

Os trabalhos foram divididos em sete categorias, sendo três de desenho e quatro de redação, contemplando diferentes faixas etárias, estudantes com deficiência (PCDs) e alunos da EJA. A avaliação considerou critérios como criatividade, originalidade, desenvolvimento do tema e expressão artística.

Segundo a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a conquista dos estudantes demonstra a importância de incentivar a leitura, a escrita e a criatividade dentro das escolas. “É muito importante ver nossos alunos sendo reconhecidos pelo talento, dedicação e capacidade de transformar ideias em literatura. Essas experiências fortalecem o aprendizado e despertam ainda mais o interesse pela cultura e pela educação”, destacou.

Premiados



DESENHO

Categoria 1 – 4 e 5 anos

1º lugar: Theo Vaz de Oliveira Reis – CEIST Centro Educacional Infantil Santa Terezinha

2º lugar: Vitória Gabrielly Foss Teixeira – CEMEI Maria das Dores Faria da Fonseca

3º lugar: Ragnar Ribeiro Silva – CEMEI Balão Mágico

Categoria 2 – 6 a 8 anos

1º lugar: Marcos Pereira do Nascimento – Escola Municipal Professora Romália Porfírio

2º lugar: Heloisa Teixeira Ferreira – Colégio Amar É

3º lugar: Lucca Rocha Lemos – Escola Municipal Agar de Afonseca

Categoria 3 – PCD

1º lugar: Rafael Ozorio Pinheiro Pereira – Escola Estadual Armando Santos

2º lugar: Vitor Gabriel dos Santos Vaz – Escola Municipal José Bento

3º lugar: Antonio Francisco Caixeta Ferreira – Escola Municipal Alice Moura

REDAÇÃO

Categoria 4 – 9 a 11 anos

1º lugar: Miguel de Paula Marques – Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi

2º lugar: Rihanna Layra Moraes Rosa – Escola Estadual Maria de Magalhães

3º lugar: Valentina Vitória Borges Cruz – Escola Municipal Eduardo Montandon

Categoria 5 – 12 a 14 anos

1º lugar: Lara Dias Barreto – Colégio Dom Bosco

2º lugar: Ana Julia Ribeiro da Paixão – Escola Municipal Francisco Primo de Melo

3º lugar: João Marcelo Oliveira Carvalho – Colégio Gabarito

Categoria 6 – 15 a 18 anos

1º lugar: Isabelly Helena Santos – Escola Estadual Dom José Gaspar

2º lugar: Larissa Martins Borges – Colégio Atena Poleis

3º lugar: Juliana Ferreira Noronha – Colégio Gabarito

Categoria 7 – EJA

1º lugar: Grazielly Angelo de Carvalho – CESU Padre Evaristo Afonso

2º lugar: Maria Dalva Ribeiro de Jesus – Escola Municipal Agar Afonseca e Silva

3º lugar: Vanicia Aparecida Mario – Escola Municipal Leonilda Montandon