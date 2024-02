Alunos da Rede Municipal de Araxá iniciam o ano letivo nesta segunda (5)

Cerca de 13 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino iniciam o ano letivo de 2024 na segunda-feira, 5 de fevereiro. São 67 unidades (entre creches, escolas, conveniadas e anexos), que ofertam Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Quatro unidades (Anexos Dona Petrosa e Francisca Querina, e Cemeis Terezinha de Melo Cortes e Gabriela Almeida Aristimunho), porém, vão iniciar o ano letivo apenas na segunda-feira, dia 19, por terem terminado suas reformas e/ou construções recentemente – a alteração foi comunicada de forma direta aos pais.

As aulas são gratuitas e os estudantes recebem material didático, uniforme e merenda escolar. O retorno dos profissionais da Educação às escolas ocorreu nesta semana para a execução do planejamento das atividades pedagógicas e organização das ações de acolhimento aos estudantes.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Araxá vai entregar kits de material escolar e uniforme para todos os alunos da Rede Municipal. O conjunto de materiais disponíveis nos kits varia para cada faixa etária e etapa da Educação, e será distribuído durante o mês de fevereiro.

Cada kit incluirá itens essenciais para o ano escolar do aluno, como estojos, cadernos, agendas, lápis, borrachas, tesouras, apontadores, garrafinha, dentre outros itens necessários no auxílio da aprendizagem. Além disso, os alunos também receberão uniforme completo, com camiseta, bermuda, calça e agasalho. A data de entrega será comunicada pelas escolas no início do ano letivo.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, explica a importância do início do ano letivo para toda comunidade escolar. “O retorno às aulas é crucial para o desenvolvimento educacional. A secretaria está empenhada em oferecer um ambiente seguro, promovendo aprendizado significativo e apoio emocional aos estudantes”, diz.