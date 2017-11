Alunos de Engenharia Ambiental do Uniaraxá participam de lançamento de livro

O Uniaraxá aposta em atividades dentro e fora da sala de aula para garantir que os alunos tenham acesso à maior quantidade possível de informação de qualidade. Mantendo essa postura, o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Instituição levou seus alunos para a solenidade de lançamento do livro “Patrimônios da Terra – A Serra da Canastra e o Rio Paraná”, realizada no dia 24 de outubro no Teatro Municipal.

De acordo com a professora do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Juliana Silva, o livro mostra de forma detalhada o que aconteceu nos últimos 500 milhões de anos em uma parte da região sul e sudeste do Brasil, através de uma série de lindas imagens que ilustram muito bem a evolução geológica da região.

Segundo ela, para os alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária o livro contribui muito para o entendimento da evolução geológica da terra sendo possível o uso desse conhecimento para a compreensão de inúmeros conteúdos ministrados nas disciplinas do curso. “Cada aluno presente recebeu um exemplar do livro, contribuindo ainda mais para o ganho de conhecimento e incentivo à leitura”, completa.