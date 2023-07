Alunos de Escolas Municipais são premiados no Concurso de Redação do 11º Fliaraxá

Com o objetivo de revelar novos talentos literários e incentivar o hábito da leitura e escrita, o 11º Fliaraxá contemplou estudantes que participaram do Prêmio de Redação Maria Amália Dumont. O tema desta edição foi “Educação, Literatura e Patrimônio”.

O concurso envolveu 39 escolas, incluindo municipais, estaduais e particulares. No total, cerca de 13.500 estudantes concorreram à premiação que foi dividida em três categorias, 9 a 11 anos, 12 a 14 anos e 15 a 18 anos. Cada categoria premiou do 1° ao 5° lugar, totalizando 15 redações. Entre os alunos contemplados, três estudam em Escolas Municipais.

As unidades premiadas foram a Escola Francisco Primo de Melo, com o aluno Vitor Gonzaga de Oliveira, a Escola Agar de Affonseca e Silva, com a aluna Jennifer Kindolly de Jesus Costa, e a Escola Aziz J. Chaer, com o aluno Arthur Eduardo Duarte Costa.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o prêmio estimula a integração dos alunos com o ambiente escolar, desperta a criatividade e desenvolve a formação de novos leitores e escritores.

“Essa premiação é muito importante, pois é a partir disso que muitos alunos despertam o interesse pela literatura e pela escrita. O prêmio é uma recompensa pelo esforço e pela criatividade. E ver a alegria dessas crianças, dos familiares, dos professores e de todo ambiente escolar não tem preço”, destaca.

Categoria de 9 a 11 anos



– 1º Lugar: Valentina Montandon Marques – Colégio São Domingos – Título: A Importância da Educação e Literatura para a Preservação do Patrimônio;

– 2º Lugar: Vitor Gonzaga de Oliveira – E.M. Francisco Primo de Melo – Título: Conhecimento: Meu Patrimônio;

– 3º Lugar: Jennifer Kindolly de Jesus Costa – E.M. Agar de Affonseca e Silva – Título: Educação, Literatura e Patrimônio;

– 4º Lugar: Raissa Marques Vilela – E.E. Padre Anacleto – Título: Livros, Histórias e Aprendizado;

– 5º Lugar: Clara Gonçalves Marchioli – Colégio Sesc – Título: A Educação e Eu.

Categoria de 12 a 14 anos



– 1º Lugar: Eduarda Brandão Gonçalves Franco Fernandes – Colégio São Domingos – Título: O Universo Literário e sua importância na Formação do Indivíduo;

– 2º Lugar: Arthur Eduardo Duarte Costa – E.M. Aziz J. Chaer – Título: Patrimônio, Educação e Literatura;

– 3º Lugar: Sofia Dias Santos – E.E. Vasco Santos – Título: Trindade Cultural Brasileira;

– 4º Lugar: Hélio Gomes de Oliveira Mota – Colégio Dom Bosco – Título: Literatura e Educação: Tesouros da Humanidade;

– 5º Lugar: Ana Cecília Gonçalves de Oliveira – E.E. Loren Rios Feres – Título: Essência Literária e Educacional.

Categoria de 15 a 18 anos



– 1º Lugar: Ana Heloisa Alves da Silva – E.E. Vasco Santos – Título: Caminhos Entrelaçados: Educação, Literatura e Patrimônio;

– 2º Lugar: Isabeli Caroline de Melo Souza – E.E. Professor Luiz Antônio Corrêa de Oliveira – Título: Os Legados Literários e Patrimoniais na Educação;

– 3º Lugar: Karine Rosa de Oliveira – E.E. Dom José Gaspar – Título: A Tríade do Conhecimento: Educação, Literatura E Patrimônio;

– 4º Lugar: Giovanna Silva Teixeira – Colégio Atena – Título: A Literatura e seus impactos na Sociedade;

– 5º Lugar: Gabrielly Beatriz Campos – Colégio São Domingos – Título: Raízes para a Educação.