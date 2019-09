Alunos do Cefet-MG Araxá são vice-campeões brasileiros de Orientação

Os alunos do Cefet-MG que integram o projeto de extensão Azimute Norte conquistaram o segundo lugar no Campeonato Brasileiro Estudantil e Universitário de Orientação (CBEUO) nas categorias Estudantil e Universitário. A competição ocorreu de 30 de agosto a 1º de setembro, em Guarapuava, no Paraná.

Os alunos que representaram o Cefet-MG foram selecionados pelos coordenadores do projeto de extensão baseado nos resultados que tiveram em outras atividades de Orientação já realizadas. Integraram o time alunos dos campi Araxá, Belo Horizonte (campus II), Contagem, Divinópolis, Nepomuceno e Varginha.

De acordo com a coordenadora do Azimute no campus Divinópolis, professora Nádia Mello, “podemos considerar esse resultado um incentivo para a próxima participação no CBEUO, que será realizada em Salvador, na Bahia. A equipe está animada e com grande expectativa para o próximo ano”.

O que é o programa Azimute Norte?

O Programa Azimute Norte, que teve início em 2009, no campus Divinópolis, tem por objetivo inserir o Esporte Orientação como ferramenta de ensino, pesquisa e extensão, com vistas à promoção da qualidade de vida. O esporte é uma atividade multidisciplinar que se utiliza de mapa e bússola em busca de pontos de controle previamente marcados no mapa. O Programa funciona com cinco vertentes: competitiva, tecnológica, ambiental, educacional e promoção da saúde.

Resultados do CBEUO 2019

