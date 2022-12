Alunos do projeto Lobinho recebem palestra sobre a importância do esporte na formação das pessoas

Ter disciplina com o trabalho em equipe, dar valor à amizade, ao foco e a superação. Esses foram alguns dos assuntos abordados pelo Educador Físico Willian Udyson na palestra ministrada aos alunos do projeto Lobinho Transformando Vidas, na última quarta-feira (7). O objetivo do bate-papo foi ensinar para os alunos o quanto o esporte pode ter resultados surpreendentes.



O aluno Bernardo, de 10 anos, ficou muito feliz em conhecer um pouco da história do palestrante e relatou como foi aprender coisas novas. “Ele falou sobre o quanto é importante saber ganhar e perder, que temos que ter objetivos para conquistar as coisas no futuro. E aqui no projeto, aprendemos isso todos os dias. Às vezes perdemos, outras vezes ganhamos, e eu fico muito feliz de compartilhar isso todos os dias”, destaca.



“Para mim foi um prazer vir aqui e conversar com eles. A semente foi plantada dentro de cada criança, para que elas acreditem que sonhar é possível e que podem trabalhar bastante para conquistar aquilo que deseja. Falamos sobre fazer escolhas, ter foco, saber dizer ‘não’ quando necessário, e isso, ligado ao esporte, traz valores inestimáveis que podem contribuir com a jornada de todos. As crianças gostaram muito”, conta Willian Udyson.