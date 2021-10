O Setor de Saúde Bucal da Prefeitura de Araxá realizou uma programação especial alusiva ao Dia do Dentista (25 de outubro). Além de homenagem aos profissionais que atuam em diversas especialidades, aconteceu uma ação interativa com alunos da Escola Municipal Romália Porfírio de Azevedo Leite, no bairro Max Neumann.

Eles receberam orientações por meio do Programa Saúde na Escola (PSE) sobre conscientização de hábitos saudáveis para combater doenças e ganharam kits de higiene bucal.