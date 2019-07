Alvorada é campeã do 1º Torneio Interno do Centro Esportivo Pedro Bispo (CSU)

A final do 1º Torneio Interno de Futebol Society Categoria Livre movimentou o Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo (conhecido por CSU), neste sábado, 29 de junho. A competição reuniu atletas adultos dos times que participam das atividades no local. O coordenador da programação do Centro Esportivo, Carlos Marcelo Luiz de Souza, conhecido como Marcelo Araxá, ressalta que foi mais um campeonato realizado com sucesso cumprindo o que foi proposto pelo Prefeito Aracely de Paula e pela Secretária de Governo, Lucimary Ávila, desde a reforma e reestruturação do espaço. “Muitas pessoas compareceram, na final tivemos um jogo bem caloroso, aguerrido, no final terminou tudo bem. Estamos felizes e com certeza realizaremos mais competições aqui”.

Após a partida terminar empatada em 5 X 5 no tempo normal, o Alvorada confirmou o título nas penalidades máximas. O Aliança Evangélicos foi vice-campeão, em 3º lugar ficou o time São Domingos. Os times campeões receberam troféus, os atletas do time campeão ganharam medalhas de participação. Também foram premiados com troféus o artilheiro do campeonato, o jogador Germano (Aliança Evangélicos), o melhor goleiro, Kelvin (Aliança Evangélicos) e o craque do campeonato, Wilton (Aliança Evangélicos).

Durante a final, houve a disputa de um amistoso de futsal feminino, categoria sub-17, entre as equipes Infinitys e Ohana. O futsal feminino é uma das atividades oferecidas no Centro Esportivo em parceria com a Prefeitura. A coordenadora Camilla Andressa Silva Vilela, comenta que o futsal e o futebol feminino estão em evolução no país “Trabalhamos com iniciação e equipes de alto rendimento. Queremos incentivar as meninas que querem ser jogadoras e podem fazer testes fora a serem firmes com o objetivo de fomentar o esporte.”

“A festa foi bonita todos os participantes, principalmente a equipe campeã, estão de parabéns. Foi um evento muito bom”, finalizou Marcelo Araxá.