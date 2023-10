AMEs 24h Uninorte e Unileste completam 1 ano com mais de 100 mil atendimentos registrados

Os Ambulatórios de Emergência (AMEs) 24h Uninorte e Unileste completam um ano promovendo saúde digna e qualidade de vida para a população. Nesse período, já foram mais de 100 mil atendimentos registrados.

Os AMEs são unidades ambulatoriais de diagnóstico e orientação terapêutica de alta resolutividade em clínica médica, com ênfase nas necessidades da Rede Básica. Em um ano, foram registrados 44.557 atendimentos no AME 24h Unileste, e 58.501 no AME 24h Uninorte, totalizando 103.058 atendimentos.

Ao todo, são mais de 40 serviços à disposição da população durante 24 horas por dia, sete dias da semana. Entre os serviços disponibilizados estão atendimentos odontológicos, casos de sintomas gripais sem dificuldade para respirar, coceira nos olhos, dor de cabeça leve, febre, ferimentos pequenos com pouco sangramento, entre outros.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, destaca que a estratégia dos AMEs está sendo realizada com sucesso, promovendo acesso à saúde para toda a população.

“Após um ano de lançamento dos AMEs, a análise é positiva, porque o número de atendimentos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) diminuiu, facilitamos o acesso à saúde da população e agora os atendimentos são realizados com mais agilidade”, afirma.

A professora Rosemary Muniz destaca a agilidade do serviço prestado quando precisa do AME 24h Uninorte. “O AME foi muito bom para a gente que mora aqui no Setor Norte, porque antes tínhamos que ir até a UPA, e era complicado de conseguir transporte. Eu mesma já busquei atendimento aqui no AME diversas vezes, e todas as vezes que preciso sou bem atendida e resolve. A unidade está de parabéns”, ressalta.

O prefeito Robson Magela ressalta o grande ganho conquistado pelos dois setores mais populosos com a implantação dos AMEs 24h. “Investir em saúde é um dos principais compromissos da gestão. Os AMEs permitiram uma reestruturação dos atendimentos e facilitaram o acesso da população. Nas unidades colocamos todos os recursos necessários à disposição para um atendimento humanizado e com a qualidade que a população merece”, conclui.