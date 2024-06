AMEs 24h Uninorte e Unileste registram mais de 190 mil atendimentos

Saúde digna e qualidade de vida para a população araxaense. Os Ambulatórios de Emergência (AMEs) 24h Uninorte e Unileste já registraram mais de 190 mil atendimentos. Ao todo, são mais de 40 serviços à disposição da população durante 24 horas por dia, sete dias da semana.

Os AMEs são unidades ambulatoriais de diagnóstico e orientação terapêutica de alta resolutividade em clínica médica, com ênfase nas necessidades da Rede Básica. Em um 1 ano e 10 meses, foram registrados 75.571 atendimentos no AME 24h Unileste, e 117.474 no AME 24h Uninorte, totalizando 193.045 atendimentos.

Entre os serviços disponibilizados estão atendimentos odontológicos, casos de sintomas gripais sem dificuldade para respirar, coceira nos olhos, dor de cabeça leve, febre, ferimentos pequenos com pouco sangramento, entre outros.