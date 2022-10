Ampara e Sest Senat promovem palestras das campanhas de prevenção Outubro Rosa – Novembro Azul na próxima segunda (31)

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) promove em parceria com o Sest Senat, na próxima segunda-feira, 31 de outubro, às 19h, palestras referentes ao Outubro Rosa e Novembro Azul. A ação faz parte da campanha de conscientização contra a prevenção dos cânceres de mama e próstata.

Os convidados serão a médica ginecologista Luciana Ligia e o urologista Eduardo Augusto. As palestras acontecerão no auditório do Sest Senat Araxá – Avenida Ministro Olavo Drummond, 2400 – Bairro Aeroporto. Haverá também a arrecadação opcional/voluntária de 1 litro de leite na entrada, que será destinada à Ampara e a Associação do Câncer de Araxá.