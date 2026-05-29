Prefeitura de Araxá realiza repasse de mais de R$ 1 milhão para implantação da hemodinâmica da Santa Casa

A Prefeitura de Araxá realiza, nesta quinta-feira (28), o repasse de mais de R$ 1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia de Araxá. O recurso, destinado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Mário Heringer e indicação da vereadora Fernanda Castelha, será utilizado na conclusão da implantação do setor de hemodinâmica da unidade hospitalar, permitindo a realização de procedimentos de cateterismo em pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O valor de R$ 1.001.234,00 foi destinado ao Fundo Municipal de Saúde. O investimento tem como objetivo fortalecer os atendimentos especializados em saúde e ampliar os serviços de média e alta complexidade oferecidos à população araxaense.

Com a implantação da hemodinâmica, a Santa Casa passará a realizar procedimentos de cateterismo pelo SUS, garantindo mais agilidade no diagnóstico e tratamento de pacientes com doenças cardiovasculares, além de reduzir a necessidade de deslocamentos para outros municípios.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o investimento representa um avanço importante para a saúde pública do município.

“Esse é um investimento que vai impactar diretamente a vida das pessoas. A implantação da hemodinâmica representa mais agilidade no atendimento, mais segurança para os pacientes e mais estrutura para a nossa saúde pública. Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais os serviços oferecidos em Araxá e garantir que a população tenha acesso a atendimentos especializados sem precisar sair da cidade”, destaca o prefeito.