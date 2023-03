Ampara presta serviços fisioterapêuticos a assistidos durante e após o tratamento contra o câncer

Com o propósito de oferecer apoio em todas as vertentes, a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) conta com atendimentos fisioterapêuticos a assistidos com indicação para o tratamento. O trabalho é realizado por duas fisioterapeutas: Ana Cristina e Aline Fátima. As profissionais usam diversos exercícios e técnicas para auxiliar nas necessidades individuais de cada paciente.



De acordo com Ana Cristina, esse trabalho é sinônimo de amor e vai além de uma demanda profissional.



“Por meio da fisioterapia os atendidos se sentem melhor e mais seguros para desempenharem as tarefas do dia a dia. Melhoram a flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação motora. Auxilia também na prevenção dos riscos de quedas, de complicações respiratórias e cardiovasculares. Muito mais do que isso, aqui eles conversam, socializam e se divertem. É gratificante proporcionar este bem-estar aos assistidos”, destaca Ana.



Além da fisioterapia solo, a Ampara também oferece a fisioterapia aquática, ou como é mais conhecida: a hidroterapia. Essa é uma das especialidades da fisioterapia que tem como principal recurso o meio aquático e suas propriedades. Devido às atividades serem realizadas em um ambiente aquecido, é possível proporcionar o relaxamento muscular, alívio das dores, aumento da tolerância aos exercícios, redução dos músculos paralisados, melhora da circulação sanguínea, aumento da flexibilidade e a redução de contraturas.



A assistida Jeane Maria da Silva conta que a hidroterapia a auxiliou na redução de dores, na melhora da mobilidade, e proporcionou mais bem-estar e qualidade de vida. “Essa atividade é muito importante. Já senti mudanças positivas e muita diferença em relação a quando eu não a praticava. Eu amo estar aqui e realizar o exercício na piscina”, ressalta.



Sobre a Ampara



Atuante em Araxá há 8 anos, a Ampara tem como visão ser referência como instituição filantrópica e exemplo de voluntariedade e apoio a pacientes com câncer na região.



Além do atendimento fisioterapêutico, a Associação também presta atendimentos psicológicos, nutricional, de assessoria jurídica, assistência social, oficinas, entre outros, auxiliando atendidos e familiares.