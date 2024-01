Aplicação da vacina bivalente contempla público maior de 60 anos nesta segunda (22) em Araxá; confira NOVO cronograma

Público: População 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias

Locais e horários:

– Segunda a quinta-feira: Unicentro, Unileste (das 7h30 às 15h) e Unisa (das 7h30 às 13h);

– Segunda e quarta-feira: Uninorte (das 7h30 às 13h) e ESF Max Neumann (das 7h30 às 15h);

– Terça e quinta-feira: Unisul (das 7h30 às 13h) e Uninordeste (das 7h30 às 15h);

– Sexta-feira: Unicentro, Unileste (das 7h30 às 15h) e Unisa (das 7h30 às 12h).

Etapa: 1ª dose, 2ª dose e DR (com intervalo de 4 semanas após a aplicação da D1 e de 8 semanas após a D2).

Atenção: Essa dose contra a Covid-19, encontra-se agora no Calendário Nacional de Vacinação de crianças – Rotina.

Público: População 5 a 11 anos

Locais e horários:

– Segunda a quinta-feira: Unicentro, Unileste (das 7h30 às 15h) e Unisa (das 7h30 às 13h);

– Segunda e quarta-feira: Uninorte (das 7h30 às 13h) e ESF Max Neumann (das 7h30 às 15h);

– Terça e quinta-feira: Unisul (das 7h30 às 13h) e Uninordeste (das 7h30 às 15h);

– Sexta-feira: Unicentro, Unileste (das 7h30 às 15h) e Unisa (das 7h30 às 12h).

Etapa: 1ª dose e 2ª dose (com intervalo de 8 semanas após a aplicação da D1).

Documentação necessária:

– Documento original que tenha o número do CPF e o Cartão de Vacina.

Lembrando que a 2ª dose é aplicada conforme agendamento no Cartão de Vacina ou doses em atraso. Já a dose de reforço deve ser aplicada com intervalo de pelo menos 4 semanas desde a última dose.

– Na vacinação de crianças, se não estiverem acompanhadas pelos pais, os mesmos devem providenciar um termo de autorização à pessoa responsável para ser entregue no local da aplicação. O modelo do termo está disponível para impressão no site ( www.araxavacina.com.br ).

– É recomendável a chegada nas primeiras horas do cronograma do dia em função das limitações de doses enviadas pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado.

VACINA BIVALENTE CONTRA A COVID-19

Público: População 18+

Locais e horários:

– Segunda a quinta-feira: Unicentro, Unileste (das 7h30 às 15h) e Unisa (das 7h30 às 13h);

– Segunda e quarta-feira: Uninorte (das 7h30 às 13h) e ESF Max Neumann (das 7h30 às 15h);

– Terça e quinta-feira: Unisul (das 7h30 às 13h) e Uninordeste (das 7h30 às 15h);

– Sexta-feira: Unicentro, Unileste (das 7h30 às 15h) e Unisa (das 7h30 às 12h).

Etapa: Vacina Bivalente (com intervalo de 4 semanas após a aplicação da D1).

Público: População 60+; Gestantes e Puérperas e Imunocomprometidos.

Locais e horários:

– Segunda a quinta-feira: Unicentro, Unileste (das 7h30 às 15h) e Unisa (das 7h30 às 13h);

– Segunda e quarta-feira: Uninorte (das 7h30 às 13h) e ESF Max Neumann (das 7h30 às 15h);

– Terça e quinta-feira: Unisul (das 7h30 às 13h) e Uninordeste (das 7h30 às 15h);

– Sexta-feira: Unicentro, Unileste (das 7h30 às 15h) e Unisa (das 7h30 às 12h).

Etapa: Vacina Bivalente (com esquema primário de vacinação completo e intervalo de 6 meses da última dose recebida).

Público: Profissionais da Saúde; Pessoas com deficiência permanente; Pessoas com comorbidade; Pessoas privadas de liberdade e Funcionários do Sistema de privação de liberdade; Pessoas em situação de rua e Adolescentes e Jovens que cumprem medidas socioeducativas.

Locais e horários:

– Segunda a quinta-feira: Unicentro, Unileste (das 7h30 às 15h) e Unisa (das 7h30 às 13h);

– Segunda e quarta-feira: Uninorte (das 7h30 às 13h) e ESF Max Neumann (das 7h30 às 15h);

– Terça e quinta-feira: Unisul (das 7h30 às 13h) e Uninordeste (das 7h30 às 15h);

– Sexta-feira: Unicentro, Unileste (das 7h30 às 15h) e Unisa (das 7h30 às 12h).

Etapa: Vacina Bivalente (com esquema primário de vacinação completo e intervalo de um ano da última dose recebida).

Documentação necessária:

– Documento original que tenha o número do CPF, Cartão de Vacina e Laudo que comprove a comorbidade. Lembrando que a dose bivalente deve ser aplicada apenas para quem recebeu o esquema primário completo de vacinação contra a Covid-19, com intervalo de pelo menos 6 meses desde a última dose.

– No ato da vacinação, caso a pessoa seja menor, precisa estar acompanhada de um responsável.

Lista de comorbidades

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

Hipertensão arterial estágio 3;

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonar e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias;

Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênita no adulto;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares

Doença renal crônica;

Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves;

Obesidade mórbida;

Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas;

Doença hepática crônica.

VACINAS DE ROTINA

De segunda a sexta-feira:

– Unicentro, Unileste e Uninordeste: 7h30 às 16h;

– Unisul, Unisa e Uninorte: 7h30 às 13h;

– ESF Max Neumann: 7h30 às 17h.

Mais informações, pelo telefone: (34) 3691-7080