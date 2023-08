Após apresentação de áreas, Raphael Rios destaca próximas tratativas com a UFTM

“A UFTM já é uma realidade, vai, sim, sair do papel”, com as palavras da reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Marinalva Barbosa, o vereador Raphael Rios iniciou sua fala durante o uso da tribuna na Reunião Ordinária desta quinta-feira (10). Precursor da retomada das negociações para o campus de uma universidade federal em Araxá, Raphael participa ativamente das conversas para a implantação dos cursos, além da busca de duas áreas, uma provisória e outra definitiva para o campus em Araxá.

Ele destacou que a equipe técnica esteve na área da antiga estufa de tomate, inaugurada em 1996 e que está abandonada. A comitiva também esteve no Centro de Educação Infantil Dos Comerciários (Ceic), Expominas e Uniaraxá. “Outros locais também foram apresentados por meio de um documento à equipe da UFTM”, explica.

Ele ressalta ainda que apenas com o início do diálogo com a reitoria, já surgiram propensos investidores em Araxá, desde o ramo da construção civil, até à alimentação. “A indústria da educação não polui, gera emprego, renda e vai trazer para Araxá profissionais de alto gabarito, pesquisadores, professores de renome, mestres e doutores. Além de atrair mentes pensantes para o município de Araxá e que vão contribuir para o desenvolvimento.”

Raphael explica que, a partir da visita desta semana, a equipe técnica vai fazer uma análise das plantas das áreas apresentadas.

Ainda, segundo ele, em breve a equipe dará o retorno para a Prefeitura de Araxá, dando sequência aos trâmites para a sequência nas negociações que caminham em Araxá, Uberaba e Brasília.