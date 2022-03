Aprovado projeto que altera sirenes para toques musicais em escolas

Um típico sinal sonoro de início e término de aulas, provas e intervalos em instituições de ensino, deverá ser substituído gradualmente pelas escolas públicas e privadas de Araxá. De autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, o projeto de lei 046/2022 que prevê que alarmes e sirenes sejam substituídos por toques musicais para resguardar alunos com Transtorno de Espectro Autista (TEA), foi aprovado na reunião ordinária desta terça-feira (15).

Sempre atento à causa, Raphael justificou a importância da mudança em função da hipersensibilidade sensorial que afeta crianças e adolescentes com TEA, que sofrem com barulhos e ruídos. “As campainhas e sirenes usadas nas escolas para indicarem início e término das aulas, das provas e do período de recreio causam desconforto nos alunos autistas, podendo a criança ou o adolescente ainda se esconder e perder totalmente a concentração nos estudos, ficar agressiva e sofrer colapsos devido aos ruídos altos”, relata.

As sirenes e alarmes deverão, gradativamente, ser substituídos por sinaleiros musicais, de acordo com a necessidade de reposição do equipamento.

O projeto de lei foi aprovado por unanimidade e segue para a sanção do prefeito Robson Magela.