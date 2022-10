Araxá abre cadastro para o Ensino Infantil nas unidades municipais e escolas conveniadas

Entre os dias 17 de outubro e 4 de novembro, a Secretaria Municipal de Educação realiza o Cadastro Escolar de crianças na Educação Infantil. O cadastro é aberto para crianças a partir de 4 meses até 5 anos de idade. Lembrando que para quem completa 4 anos até o dia 31 de março de 2023, o ingresso na escola é obrigatório.

Para realizar o cadastro, os pais ou responsáveis devem preencher uma ficha eletrônica no link: ( https://forms.gle/cwCpLJ3gckCSrSpb8 ). A família que tem dificuldade ou não tem acesso à internet pode procurar uma unidade escolar e um servidor irá auxiliar no preenchimento do formulário.

O cadastro pode ser feito em até três unidades de ensino, desde que localizadas na mesma região de residência da criança. No dia 28 de novembro sairá a divulgação do resultado em cada unidade escolar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o cadastro não é garantia da vaga e não tem validade como matrícula, mas, sim, como um levantamento da Educação Infantil para que o Município possa ter um parâmetro da atual demanda da cidade.