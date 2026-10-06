Confira a votação de Domingos Sávio e Marília Campos em Araxá

Os dois foram eleitos para representar Minas Gerais no Senado a partir de 2027, mas tiveram desempenhos diferentes no município Os eleitores de Araxá deram a Domingos Sávio (PL) a maior votação entre os candidatos ao Senado. O parlamentar recebeu 30.014 votos, ou 29,81% dos votos válidos.

Marília Campos (PT), que também foi eleita para o Senado por Minas Gerais, ficou em terceiro lugar em Araxá, com 15.158 votos (15,05%). Entre os dois eleitos, portanto, Domingos Sávio teve 14.856 votos a mais que Marília Campos no município.

O segundo colocado em Araxá foi Carlos Viana (PSD), com 19.405 votos (19,27%). Apesar do desempenho na cidade, Viana não conseguiu uma das duas vagas em disputa no Estado.

Votação em Araxá

Domingos Sávio (PL): 30.014 votos, 29,81%

30.014 votos, 29,81% Carlos Viana (PSD): 19.405 votos, 19,27%

19.405 votos, 19,27% Marília Campos (PT): 15.158 votos, 15,05%

15.158 votos, 15,05% Marco Antônio Superman (NOVO): 12.986 votos, 12,90%

12.986 votos, 12,90% Áurea Carolina (PSOL): 10.464 votos, 10,39%

10.464 votos, 10,39% Marcelo Aro (PP): 8.389 votos, 8,33%

No resultado estadual, Domingos Sávio e Marília Campos foram eleitos para as duas vagas de Minas Gerais no Senado Federal.