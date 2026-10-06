Radar da Avenida José Jorge Akel começa a operar em período educativo nesta segunda-feira (5)





O radar instalado próximo à rotatória do Mart Minas, na Avenida José Jorge Akel, começa a operar em caráter educativo nesta segunda-feira (5). O equipamento foi transferido de frente do Condomínio Bello Norte para o novo local. A velocidade máxima permitida no trecho é de 50 km/h.

O período educativo terá duração de 30 dias, e a aplicação de multas começa em 4 de novembro. A mudança atende a pedidos de moradores dos bairros Jardim Natália e Jardim Esplêndido. Estudos do Serviço de Trânsito e Transporte (Settrans) também apontaram a necessidade de controlar a velocidade no trecho, que tem fluxo intenso de veículos.